Magazzinieri coinvolti in un incidente stradale, il Foggia tende la mano al Latina: “Gesto di alto valore morale”

Il primo a darne notizia è stato il tecnico del Latina Di Donato, nella conferenza stampa post gara. Un ringraziamento al Foggia, per essersi subito messi a disposizione della società pontina, in seguito all?incidente stradale occorso ai magazzinieri del club pontino. Ricoverati in ospedale, i due magazzinieri, fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

?La società Latina Calcio 1932, ringrazia la società Calcio Foggia 1920 per la grande ospitalità e la correttezza sportiva dimostrata nei nostri confronti. Il gruppo dei magazzinieri della società pugliese ha lavorato per permettere il regolare svolgimento della gara ed ha seguito le fasi preparatorie dell?incontro in supporto del Latina Calcio 1932 che ha subito l?assenza del proprio staff di magazzinieri. Entrambi sono stati coinvolti in un incidente stradale nella serata di ieri mentre seguivano il gruppo squadra. Ricoverati presso l?ospedale di Frosinone per accertamenti sono stati dimessi stamattina e dovranno ora osservare qualche giorno di riposo. Auguri di una pronta ripresa a Filippo e Fabio?, il commento del club laziale sulla propria pagina Facebook, ricondiviso dalla società rossonera.

L?episodio di grande umanità e fair play non è passato inosservato. Nella giornata di ieri sono giunti anche i complimenti del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: ?Un gesto veramente bello, di grande sportività e dall?alto valore morale è stato quello compiuto dal Foggia. La Serie C è ancora una volta cuore del fair play e dei buoni comportamenti che portano linfa vitale allo sport. Non dimenticheremo questo bel comportamento nei confronti di un altro club. Grazie a tutta la società Calcio Foggia 1920 per il bel gesto e auguri ai magazzinieri del Latina di una pronta guarigione?.