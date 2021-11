Lucera travolto in casa dal Bitritto Norba

Il Bitritto Norba strapazza il Lucera sul proprio terreno per 4-0. I biancoverdi passano al quarto d'ora quando il nuovo arrivo Nicola Lanave inventa un lancio per Strippoli che con un gesto tecnico di spessore supera il portiere del Lucera per lo 0 a 1. Domina il centrocampo biancoverde con Daniele De Vezze e Faliero che impongono i ritmi di gioco. Si arriva al 41' quando Lanave si procura un calcio di punizione eseguito magistralmente dal bomber Vito Genchi che sigla lo 0 a 2. Passano solo due giri di lancetta quando al 43' Faliero si invola sulla fascia e crossa per il centro area dove ancora Genchi insacca con un bolide. Nella ripresa il Bitritto Norba controlla agevolmente la partita e al 24' Strippoli sforna un’assist al bacio per lo scatto di Genchi che realizza la sua tripletta personale.