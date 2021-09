Il Lucera si impone contro il Capurso

Una vittoria di carattere del Lucera. Questa la sintesi della gara disputata questa mattina presso il Campo Figc di Foggia contro il Capurso. Una formazione, quella lucerina, ricca di under, ma che è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali. Mauro De Rita sblocca la gara, portando i ragazzi di mister Fabrizio Di Flumeri al riposo in vantaggio di una rete. Nella ripresa una disattenzione lucerina concede al Capurso il gol del pareggio con De Giglio. Pari che dura poco, con il Lucera che mette la freccia del sorpasso grazie alla rete di Salvatore Ferrantino. La terza rete biancoceleste porta la firma di Luigi Graziano, abile a ribadire in rete un calcio di rigore fallito da De Rita. Tre punti importanti, tre punti presi con sudore e tenacia. Domenica prossima trasferta sul campo del Fesca Bari, fanalino di coda del campionato di Promozione pugliese, dopo due giornate, assieme all’Apricena e alla Rutiglianese.