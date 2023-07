Lucera: arriva il nuovo portiere

Colpo tra i pali per il Lucera che ufficializza l'accordo con Fabrizio Carella, classe 2003, nella passata stagione in Eccellenza Puglia girone A al San Severo prima (sette presenze) e al Foggia Incedit poi (dieci presenze). Il portiere foggiano è cresciuto nella Cosmano Sport per poi esordire tra i "grandi" difendendo la porta del San Severo, sempre in Eccellenza, già a partiere dal 2020/2021 (tre presenze). Nella stagione 2021/2022 ha collezionato altre tredici presenze con i giallogranata. E' una vecchia conoscenza dell'amministratore delegato Antonio Di Caterina che ha lavorato nel club dell'Alto Tavoliere nella stagione 2021/2022.