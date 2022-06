Lucera, il nuovo allenatore è Costanzo Palmieri

Anche il Lucera si muove rapidamente per organizzare la prossima stagione calcistica che vedrà impegnati i biancocelesti nel campionato di Promozione. Archiviato l'ultimo torneo a metà classifica e con distacco dalla zona play-off, al punto che la società ha scelto di esonerare Fabrizio Di Flumeri (che ha firmato pochi giorni fa col Pietramontecorvino) per affidare la squadra a mister Diurno, gli svevi ufficializzano il nome del nuovo mister, Costanzo Palmieri. Il tecnico foggiano proviene dall'esonero ad Orta Nova, in Eccellenza, quando la squadra aveva appena due punti di distacco dalla zona play-off. Un cambio che si è rivelato poi fatale dato che gli ortesi sono addirittura retrocessi in Promozione all'esito dello spareggio play-out contro il San Marco.

Cresciuto da allenatore nella Juventus San Michele (allenata fino alla categoria U17), il 55enne neo tecnico degli svevi ha un curriculum di tutto rispetto tra Foggia (U15 e U17 Nazionali), San Severo (U19 e prima squadra), Sporting Apricena (Promozione), Polisportiva Gambatesa e,appunto, Team Orta Nova (Eccellenza).

“Ho sposato questo nuovo progetto senza esitazioni - commenta mister Palmieri - perché basato sulla valorizzazione dei giovani. Facile parlare di linea verde, più difficile attuare questa politica sul campo. Ma questa società ha il coraggio di mettersi in discussione tanto quanto me. Ho voglia di insegnare e lavorare con serietà e rispetto dei ruoli. A Lucera ci sono le condizioni per ricreare entusiasmo e divertirsi".

Intanto si definiscono quadri societari e staff tecnico. Confermati Pietro Maiellaro direttore tecnico, mister Diurno e il responsabile delle giovanili, Maceria. Ritorna Mario Ciampi, foggiano, già addetto stampa del Foggia, e che vanta esperienze dirigenziali a Manfredonia e, appunto, a Lucera dove torna a ricoprire il ruolo di direttore generale.