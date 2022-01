Il Lucera ribalta il Fesca Bari

Squadra in casa

Squadra in casa Lucera

Brividi a Lucera con i padroni di casa che vincono in rimonta la contesa al "Comunale" contro il fanalino di coda Fesca Bari. Ci pensano Rizzi in ripartenza e Clemente di testa su cross di Fiore a rimettere le cose a posto e a regalare i tre punti ai lucerini di mister Fabrizio Di Flumeri grazie anche agli interventi del portiere di casa De Troia, decisivo in tre occasioni. Intanto la società federiciana ha ufficializzato l'ingaggio del portiere argentino Kevin Sperling classe 2002.