Lucera corsaro a Bari. Fesca battuto 3-1

Lucera corsaro a Bari contro il Fesca sul campo comunale "San Diomede". Seconda vittoria di fila per 3-1 per i lucerini allenati da Fabrizio Di Flumeri che chiudono il primo tempo con il parziale di 1-2. Vantaggio messo a segno da Luigi Graziano e replica di Simone Ricciardi per i biancocelsti. I baresi accorciano le distanze con Pastoressa. Nella ripresa ci pensa Luigi Balletta a chiudere la partita. I federiciani passano così a 6 punti in classifica in condominio con l'Incedit e il Polimnia. Un punto in meno dell'Arboris Belli di Alberobello, prossimo avversario del Lucera domenica prossima in casa, che divide la seconda piazza a sette punti con Bitritto Norba e Don Uva Bisceglie.