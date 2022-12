Triplo colpo per il Lucera

Triplo colpo di mercato per il sorprendente Lucera di mister Costanzo Palmieri. Che per non snaturare la "linea verde" potrà contare su Giuseppe Botticelli, difensore cresciuto nel Foggia, classe 2003, proveniente dal San Severo con cui è sceso in campo due volte nella prima parte del torneo di Eccellenza e sull'attaccante classe 2005 Oscar Mawa, ugandese proveniente dal Villa Jogo e già nel giro della Nazionale del suo Paese. A conferire maggiore esperienza, invece, c'è Giuseppe Ventura, centrocampista classe 2001 proveniente dall'Orta Nova con cui, nella prima metà del campionato di Eccellenza ha collezionato 6 presenze.