Lucera bloccato dal Polimnia in casa. Finisce 2-2

Finisce in parità al Comunale tra Lucera e Polimnia. Le due squadre si sono rincorse nel risultato. Vantaggio dei biancocelesti di mister Fabrizio Di Flumeri siglato da Davide Mantegazza. I polignanesi pervengono al pareggio con Marasciulo ma sono ancora i lucerini a portari in vantaggio, ancora con Mantegazza. Nella ripresa arriva il pareggio degli arancioverdi di Polignano a Mare siglato da Paoluccio. Sicuramente un buon punto quello raccolto oggi dal Lucera, reduce dalla sconfitta infrasettimanale contro il Foggia Incedit in Coppa Italia di categoria, costata l'eliminazione dalla competizione. Primo pareggio in campionato per il Lucera, al cospetto di un avversario che è terzo in classifica in condominio con il Bitritto Norba. I lucerini sono a quota 16 punti e mantengono la perfetta parità tra gol fatti e subuti finora: quindici. Ufficializzato nei giorni scorsi l'arrivo del difensore Daniele Monaco dal Virtus Avellino, squadra di Eccellenza campana.