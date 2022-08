Luca Chierico 'rossonero' fino a giugno 2023: "Sono pronto a dare il massimo"

Il Calcio Foggia 1920 ha acquisito a titolo temporaneo, dal Genoa, il diritto alle prestazioni sportive di Luca Chierico.

Il centrocampista si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023. È figlio d'arte: il padre Odoacre, giocatore della Roma, vinse lo scudetto nell'83.

Luca Chierico nasce a Roma il 26 settembre 2001. Muove i primi passi nel settore giovanile dell’A.S. Roma per poi passare al Genoa. Il club ligure lo cede in prestito prima alla Reggina e poi all’Olbia. “Arrivare al Foggia è una grande soddisfazione, in questa città si vive di calcio, i tifosi sono straordinari la società ha ambizione e voglia di far bene. Voglio dare il mio contribuito e onorare questi colori. Mi piace giocare in mezzo al campo e impostare il gioco. Sono pronto a dare il massimo, forza Foggia”, spiega Chierico ai microfoni del club.