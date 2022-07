Lo staff del San Severo si tinge di rosa

Volto nuovo nello staff del San Severo del presidente Dino Marino. Alessandra Criscuolo ricoprirà il ruolo di segretaria del club giallogranata. Nel suo curriculum l'esperienza maturata nel Foggia nel periodo 2019-2022, anno in cui ricopre l'incarico di segretaria del settore giovanile rossonero. Nella passata stagione ha lavorato per il Lucera e oggi raccoglie il testimone lasciato da Antonio Di Caterina, passato al Pietramontecorvino.

Nei prossimi giorni i sanseveresi dovrebbero annunciare altri rinnovi di calciatori quali Carella e Abissinia, così come potrebbero essere confermati altri elementi più esperti come Paolillo, Morra, Consolazio, Diop e Pissinis. Non sono inoltre da escludersi ulteriori ritorni eccellenti al "Ricciardelli".