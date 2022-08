Lega Pro: il 4 settembre Foggia-Latina e Monterosi-Cerignola

Il 4 settembre comincia il campionato di Lega Pro. La prima giornata vedrà il Foggia impegnato allo Zaccheria contro il Latina e il Cerignola in trasferta contro il Monterosi. Il derby si svolgerà alla 14esima giornata, il 20 novembre a Foggia, il 19 marzo la gara di ritorno a Cerignola. I satanelli incontreranno il Catanzaro alla penultima di campionato, la 38esima in casa contro la Turris. Il campionato sarà a 20 squadre, non ci saranno Teramo e Campobasso, estromesse definitivamente questa mattina per effetto della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalle due società contro il provvedimento di esclusione.