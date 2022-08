Ufficiale: il campionato di Lega Pro inizierà il 4 settembre

Ora è ufficiale: il campionato di Lega Pro prenderà il via domenica 4 settembre. Ad annunciarlo, con una breve nota ufficiale, è la stessa Lega Pro.

Dunque, la prima giornata dei tre gironi di serie C slitta di una settimana rispetto alla data precedentemente indicata. Una decisione apparsa pressoché scontata in seguito alla esclusione di Campobasso e Teramo congelata dal Consiglio di Stato, che sul ricorso dei due club si pronuncerà solamente il 25 agosto. Lo stesso Consiglio di Stato aveva rigettato la richiesta della Lega Pro di anticipare il verdetto per poter garantire l’inizio della stagione il 28 agosto.

Diniego che ha comportato anche lo slittamento della composizione dei calendari. Rinviato, a data da destinarsi, anche il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C, inizialmente previsto nel penultimo weekend di agosto.