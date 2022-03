Il Cerignola vince a Lavello e vola

Il Cerignola continua a volare speditamente verso la promozione in Serie C. Basta una rete dell'ex Lorenzo Longo all'inizio della ripresa, abile a sfruttare uno svarione di Chironi in compartecipazione con un suo compagno di squara, per espugnare il campo di Lavello e portarsi a 63 punti in classifica raccolti in 29 giornate di campionato. Il Francavilla vince contro il Bisceglie e resta in scia a quota 57 mentre il Bitonto impatta tra le mura amiche contro il Gravina e resta a 55 punti.