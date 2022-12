Identità e qualità, il Foggia chiude l'anno in bellezza: i numeri certificano l'efficacia della cura Gallo

A momenti è quasi un dispiacere fermarsi proprio ora, dopo due vittorie consecutive, entrambe in trasferta. Ma i quindici giorni che separano la goleada del ‘Francioni’ dal primo impegno dell’anno nuovo serviranno anche a ricaricare le batterie, fisiche e mentali, e magari anche qualche infortunato. Ciò che contava maggiormente, però, era portare a casa un buon bottino di punti che ridonassero alla classifica un aspetto molto più gradevole, stemperando oltremodo le sconfitte contro Cerignola e Giugliano decisamente evitabili per l’andamento delle due partite. Il Foggia chiude la prima parte di stagione con 29 punti in 20 partite, un bottino che a prima vista non fa strabuzzare gli occhi, ma che assume un altro aspetto che si restringe temporalmente l’analisi alla gestione Gallo. E allora i punti diventano 25 in 14 partite, il terzo miglior punteggio insieme al Pescara e dietro solo alle inarrivabili Crotone e Catanzaro. Bastano i numeri a certificare la bontà del lavoro del tecnico di Bollate. Il resto è evidente osservando i progressi di alcuni calciatori (Di Noia su tutti) e il recupero di elementi rimasti ai margini per molto tempo (come Peralta, Schenetti e Odjer). Gallo ha costruito una squadra, vera, tosta, pratica e, all’occorrenza, anche in grado di far sorridere i palati fini (si veda il gol del raddoppio, ieri al Francioni). Sarebbe quasi delittuoso non garantirgli quegli innesti necessari per alzare ulteriormente il livello.