La marcia verso la promozione del Cerignola fa tappa a Marigliano

L’inarrestabile marcia dell’Audace Cerignola verso la promozione in Serie C fa tappa a Marigliano, in provincia di Napoli, dove domenica alle 15, al “Santa Maria delle Grazie” ci sarà la Mariglianese di mister Luigi Sanchez.

I campani sono in piena zona play-out, con una partita da recuperare, a 31 punti, non lontani comunque dall’obiettivo salvezza. Otto vittorie, sette pareggi e 14 sconfitte fanno dei napoletani la seconda squadra più battuta del girone H di Serie D assieme al Brindisi ma dietro al Matino, sconfitto ben 18 volte e fanalino di coda. Trenta le reti finora messe a segno, 34 quelle subite. In casa cinque vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte per 18 reti messe a segno e 13 incassate. Cannoniere della squadra è il capitano Esposito, attaccante, con dieci gol. Seguono il centrocampista Aracri con nove centri e il difensore Varchetta con tre. Due per il centrocampista Palumbo, una a testa per il difensore Tommasini, i centrocampisti Langella, Marzano e Massaro nonché per l’attaccante Orlando, ceduto al Formia.

Mercato di riparazione con molte novità: Peluso, difensore, ha fatto il salto di categoria passando alla Juve Stabia ed è stato rimpiazzato da Arrivoli dal Gladiator, società dalla quale è arrivato anche il centrocampista Marzano. Sempre in mediana sono arrivati Micillo dal Giugliano e Strazzullo dal San Giorgio. Fronte d’attacco completamente stravolto con le sole conferme degli esperti Esposito e Ragosta e l’innesto dei giovani Rimoli dal Bitonto e Tagliamonte dal Real Calepina.

All’andata il Cerignola calò il poker al “Monterisi” grazie alle reti messe a segno da Longo, Tascone, Vitiello e Malcore.

Arbitro dell’incontro sarà Marco Marchioni di Rieti.

Di seguito l’attuale rosa della Mariglianese. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla ventinovesima giornata.

MARIGLIANESE – Allenatore: Luigi Sanchez

PORTIERI

Alessio Cafariello (Cresciuto nella società – 2003) (0/-0)

Gioacchino Maione (Proveniente dal Gladiator – 2002) (29/-34)

DIFENSORI

Antonio Arrivoli (Proveniente dal Gladiator – 2003) (6/0 + 12/0 nel Gladiator)

Domenico Ceparano (Proveniente dal Città di Avellino – 2000) (0/0 + */* nel Città di Avellino)

Francesco De Giorgi (Confermato – 1995) (18/0)

Massimiliano De Angelis (Confermato – 1996) (26/0)

Nello D’Onofrio (Proveniente dal Sangiuliano City – 2002) (2/0)

Giuseppe Faiello (Proveniente dal Taranto – 1997) (18/0)

Giovanni Pantano (Proveniente dal Nola – 2000) (18/0)

Niko Tommasini (Proveniente dall’Afragolese – 1992) (21/1)

Alberto Torromacco (Cresciuto nella società – 2003) (1/0)

Alessandro Varchetta (Proveniente dal Real Aversa – 1987) (26/3)

CENTROCAMPISTI

Achille Aracri (Confermato – 1994) (29/9)

Enrico De Martino (Proveniente dal Portici – 2003) (27/0)

Luigi Fiorillo (Proveniente dalla Salernitana – 2004) (0/0)

Matteo Langella (Proveniente dal Sorrento – 1997) (28/1)

Vincenzo Marzano (Proveniente dal Gladiator - 1996) (9/1 + 13/2 nel Gladiator)

Francesco Massaro (Proveniente dal Real Aversa – 2001) (25/1)

Salvatore Micillo (Proveniente dall’Afragolese – 2000) (5/0 + 12/0 nell’Afragolese)

Vittorio Palumbo (Proveniente dal Real Aversa – 1998) (20/2)

Antonio Strazzullo (Proveniente dal San Giorgio – 2003) (1/0 + 6/0 nel San Giorgio)



ATTACCANTI

Gennaro Esposito (Proveniente dal Nola – 1984) (29/10)

Arcangelo Ragosta (Proveniente dalla Puteolana – 1986) (13/0)

Salvatore Rimoli (Proveniente dal Bitonto – 2001) (5/0 + 3/0 nel Bitonto)

Luigi Tagliamonte (Proveniente dal Real Calepina – 1999) (10/0 + 2/0 nel Real Calepina)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Michele Peluso (D) (Confermato e poi ceduto alla Juve Stabia – 2001) (15/1)

Giovanni Liberti (C) (Confermato e poi ceduto al Savoia – 1996) (2/0)

Luca Palumbo (C) (Cresciuto nella società e poi ceduto alla Maddalonese – 2003) (3/0)

Andrea Sannia (C) (Proveniente dal Nola e poi ceduto all’Aurora Alto Casertano – 1997) (6/0)

Vincenzo Di Dato (A) (Proveniente dal Castrovillari e poi ceduto al Nola – 2000) (11/0)

Francesco Esposito (A) (Proveniente dal Bitonto e poi ceduto al Savoia – 1997) (5/0)

Francesco Onesto (A) (Proveniente dal Virtus Cilento e poi ceduto al San Giorgio – 2003) (5/0)

Fabio Orlando (A) (Proveniente dalla Scafatese e poi ceduto al Formia – 1993) (11/1)

Tommaso Prevete (A) (Proveniente dal Giugliano e poi ceduto al Nola – 2003) (9/0)