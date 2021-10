L'Orta Nova travolto a Bisceglie: 5-0 per l'Unione Calcio

Cinquina dell’Unione Calcio Biscgelie che regola nettamente in casa il Team Orta Nova. I biscegliesi si portano in vantaggio nel primo tempo con Papagni al 35’ e nella ripresa dilagano con una doppietta di Manzari al 62’ e al 66’, con Amoroso al 70’ e infine con Binetti al 75’.

“Nonostante il pesante passivo abbiamo giocato una buona partita, specialmente nel primo tempo. Onore agli avversari – dichiara mister Costanzo Palmieri a fine gara - Quanto a noi non siamo stati bravi a finalizzare, un problema che ci portiamo dietro, e sul quale dobbiamo correggerci mettendo quella cattiveria agonistica necessaria a buttarla dentro e a premiare la mole di gioco che comunque siamo capaci di produrre. Essere leziosi e belli da vedere non sono aspetti che da soli possono premiare sotto il piano del risultati: ci vuole concretezza e praticità. Dobbiamo trarre insegnamento da questa sconfitta e ripartire dalle cose positive. Perché per 60-70 minuti l’Orta Nova non ha affatto demeritato. Ora proiettiamoci alla sfida contro il Canosa, avversario da prendere con le molle nonostante sia ultimo in classifica e che già conosciamo per averlo affrontato in Coppa Italia di categoria”. Il tecnico del Team Orta Nova non si sbilancia sul mercato in entrata: “ho a disposizione una rosa valida con cui sto lavorando bene e non può essere una sconfitta, sia pur pesante, a destabilizzarci”.