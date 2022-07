L'Orta Nova spera nel ripescaggio in Eccellenza

La speranza di un ripescaggio in Eccellenza pugliese per il Team Orta Nova non è velleitaria. Perché i posti disponibili sarebbero due per arrivare a quota 16 squadre. Uno lo ha liberato il Trinitapoli, dato che Di Benedetto, nel frattempo diventato patron del Manfredonia, ha ceduto il titolo sportivo al Vigor Trani del "pittoresco" Lanza, con la conseguente contestazione dei tranesi che non si riconoscono nella squadra mestamente retrocessa in Promozione con la miseria di 6 punti racimolati e faranno sicuramente il tifo per il Città di Trani, neopromosso dalla Prima Categoria. L'altro posto dovrebbe essere liberato dall'Atletico Vieste, visto che dalla cittadina garganica tutto tace e molti elementi della rosa della passata stagione si sono accasati altrove.

Con queste premesse, quindi, gli ortesi sperano di rientrare dopo essere retrocessi ai play-out contro il San Marco all'esito di una stagione in cui il cambio in panchina Palmieri-Agnelli è stato letteralmente fatale per una squadra che, sulla carta, non era affatto da bassifondi.

Nel frattempo nuovo organigramma societario per la compagine dei Cinque Reali Siti che per la stagione 2022/2023 assumerà la denominazione ufficiale A.S.D.Orta Nova. L'ingresso di nuovi soci ha permesso alla società biancoazzurra di rilanciare le proprie ambizioni e di programmare il futuro, in attesa di tornare a giocare al "Fanelli" (l'amministrazione comunale non ha ancora avviato i lavori per cui si continuerà a giocare a San Ferdinando di Puglia). Rivisto l'organigramma societario con presidente Mariano Tarantino, vicepresidente Raffaele Pompa, segretario e direttore generale Nicola Di Dedda, cassiere Potito Raffaele Giannuario, direttore finanziario Sergio Priore, direttore tecnico Vincenzo Audiello. Un'organigramma che si arricchirà nelle prossime settimane con l'ingresso di un nuovo socio e che può contare su figure di esperienza, con un passato nei dilettanti e nei settori giovanili, con l'obiettivo di programmare un progetto importante dando spazio ai giovani.