L'Orta Nova risorge e batte il Vieste nel derby

L'Orta Nova di mister Luigi Agnelli fa il colpaccio al "Riccardo Spina" di Vieste contro l'Atletico, ormai in caduta libera e pienamente invischiato in zona play-out. Gli ortesi passano al quarto d'ora con Bentos, i viestani pareggiano con De Vita al 44'. Nella ripresa è Lamacchia al 60' a segnare il gol vittoria per i biancazzurri che passano a quota 24 in classifica, insieme a Real Siti e Borgorosso Molfetta. L'Atletico Vieste resta a 23. Una buona risposta quella offerta dal Team Orta Nova che, in settimana, era stato sconfitto in casa dall'Unione Calcio Bisceglie nel primo dei due recuperi che gli ortesi dovevano affrontare (il prossimo contro il Canosa). A segno Binetti per i biscegliesi al 29', momentaneo pareggio di Bentos al 71' e gol vittoria di Piarulli all'86'.