L'Orta Nova riacciuffa il Polimnia

L'Orta Nova si blocca sul due pari a San Fedinado contro il Polimnia in quello che era uno scontro diretto in chiave salvezza. Bicchiere mezzo pieno per mister Bonetti che comunque ha visto i suoi riacciuffare la squadra di Polignano a Mare. In vantaggio al 30' con Cormio, gli ortesi subiscono la reazione dei polignanesi con Ievolella realizzatore di due calci di rigore al 42' e al 46'. Ci pensa ancora Cormio, al 92', a rimettere le cose a posto per i padroni di casa. Un pareggio ottenuto col cuore e che, almeno in parte, rimedia il pesante 4-1 di domenica scorsa in casa del Borgorosso Molfetta (a segno Consolazio dagli undici metri per l'Orta Nova).