L'Orta Nova perde di misura contro il Mola

Terza sconfitta in cinque gare, seconda consecutiva per il Team Orta Nova di mister Luigi Agnelli che, dopo l'exploit dell'esordio nel derby contro il Vieste, ha infilato tre sconfitte nelle ultime quattro gare, intermezzate dal pareggio contro il Trinitapoli. Ci pensa Lopez a regalare i tre punti al Città di Mola. Il girone di andata degli ortesi, che hanno cambiato allenatore chiamando l'emergente Agnelli in luogo di Palmieri, si chiude a 14 punti, come il Real Siti, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Sette le sconfitte subite per un totale di 15 reti realizzate e 23 incassate. Domenica prossima prima di ritorno e derby al "Ricciardelli" di San Severo.