L'Orta Nova crolla a Trinitapoli

Brutto stop per l'Orta Nova di mister Luigi Agnelli che perde 4-0 a Trinitapoli contro la Di Benedetto. Due gol per tempo per i padroni di casa che vanno a segno nella prima frazione con Dispoto al 28' su calcio di rigore e raddoppiano con Barrasso al 46'. Nella ripresa Stefanini al 49' e Olibardi in pieno recupero completano l'opera. Si mette male in classifica per gli ortesi, reduci anche dalla sconfitta infrasettimanale nel recupero a Canosa. Una doppietta di Kone al 51' e al 61' ha regalato i tre punti ai canosini. Per il Team a segno Bentos al 65'. L'Orta Nova è terzultimo a 24 punti, quattro in più sul San Marco e uno in meno di Borgorosso Molfetta e Canosa. Real Siti a 27, Atletico Vieste a 29. A due giornate dalla fine serve un colpo di reni per evitare di giocarsi la salvezza ai play-out.