L'Orta Nova a caccia di punti contro il Trinitapoli

Nell'undicesimo turno del campionato di Eccellenza, l'Orta Nova ospita al comunale di San Ferdinando di Puglia la Di Benedetto Trinitapoli. Una gara che apre un trittico d'impegni difficili, che assieme alle gare contro Barletta e Mola, chiuderà il girone di andata per la formazione biancoazzurra. Una sfida importante per la formazione dell'ex Luigi Agnelli (quando, nella passata stagione, la Di Benedetto si chiamava Audace Barletta, ndr), decisa a riscattare la sconfitta contro il Manfredonia per restare ben lontani dalla zona retrocessione. L'allenamento congiunto contro il Lavello, giocato giovedì scorso, ha dato buone indicazioni in casa ortese, con un primo tempo giocato alla pari contro una formazione di categoria superiore, ma ha purtroppo lasciato i segni con l'infortunio del difensore Dilillo, che ha subito la rottura del crociato e del menisco. Di fronte una formazione che in classifica precede di un punto gli ortesi e che vanta giocatori importanti, per una compagine annoverata da molti come una delle migliori della categoria. La gara avrà inizio alle ore 14:30 e sarà diretta da Gianluca Lovascio della sezione di Molfetta. Diretta della gara su Antenna Sud al canale 90.

Questi i convocati da Mister Luigi Agnelli per la sfida contro il Trinitapoli: Miranda Pocai, Capossele, Lamacchia, Golia, Fanelli, Barbuti, Lombardi, Bruno, Mastropasqua, Valenti, Cormio, Roberto, Del Fuoco, Ventura, Di Dedda, Bentos, Lomuscio, Garcia, Mateus, Egidio, Guadagno.