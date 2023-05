L'Heraclea a un passo dalla Promozione (campana)

Il sogno sta per trasformarsi in realtà. L'Heraclea di Candela del tandem Giuseppe De Vitto-Gennaro Casillo si gioca la finalissima play-off domenica alle 16 tra le mura amiche del "Mario Mitola" contro il Lupo Fidelis. L'ultimo miglio per la compagine che annovera tra le sue fila due ex Foggia quali il portiere-goleador Tucci e il bomber Compierchio. La regular season, disputata nel girone B di Prima Categoria campana, ha visto i candelesi piazzarsi al secondo posto con 62 punti frutto di 20 vittorie e due pareggi. Solo due le sconfitte subite per un totale di 70 gol fatti (secondo miglior attacco del torneo) e appena 14 subiti (miglior difesa del girone). Il progetto Herclea è ambizioso e i frutti di un lavoro certosino svolto dalla dirigenza non sono tardati ad arrivare. Domenica l'epilogo che dovrebbe condurre (leciti tutti gli scongiuri del caso) la squadra di Candela al prossimi campionato di Promozione. Che però non sarà quella pugliese ma campana per ragioni di maggior vicinanza ai centri di Irpinia e Sannio.