L'Audace Cerignola prende Paolo Bianco in difesa

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Nuova ufficialità in casa Audace Cerignola che pesca ancora dal Fasano. Dopo Capomaggio in mediana arriva il difensore classe 2003 Paolo Bianco, trenta presenze e una rete nell'ultimo torneo di Serie D girone H. Terzino sinistro, è cresciuto calcisticamente nella Soccer Dream Parabita per poi passare all’Under 17 del Lecce prima e alla Primavera salentina poi.

Confermata la località di Palena, in provincia di Chieti, quale sede del ritiro. Gli uomini di mister Pazienza saranno a lavoro in terra abruzzese da giovedì 28 luglio a sabato 13 agosto.