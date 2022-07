L'Atletico Torremaggiore prova il ripescaggio in Promozione

L'Atletico Torremaggiore prova la strada del ripescaggio in Promozione. Dopo l'amara retrocessione in Prima Categoria arrivata all'esito dell'ultimo torneo, nel girone molisano, i rossoblu vogliono riscattarsi. Ovviamente non commettendo gli errori della passata stagione, quando forse troppo tardi mister Luigi Acquafresca ha avuto a disposizione un organico in grado di competere con gli avversari dopo una prima parte di campionato horror.

La società torremaggiorese riparte dal presidente Massimo Di Pumpo, dal direttore generale Vito Orsi, dal drigente Gianluca Lamedica e dal direttore sportivo Valentino Forte. In panchina, meritatamente per lo spirito di abnegazione dimostrato, ci sarà nuovamente Luigi Acquafresca.