L'Apricena strappa un punto prezioso in trasferta

La politica dei piccoli passi continua a premiare lo Sporting Apricena che raccoglie un altro punto. E lo fa in trasferta contro l’Atletico Acquaviva. Stavolta i blugranata di mister Ciro Mennella non vanno in gol come accaduto nelle ultime tre gare consecutive di campionato ma agguantano il Fesca Bari, ultimo in graduatoria come gli apricenesi, oggi sconfitto in casa dal Foggia Incedit. Resta ancora, tuttavia, il record negativo di appena quattro gol messi a segno fino ad oggi dall’Apricena. E domenica prossima al "Madrepietra" sarà proprio la formazione barese l'avversaria dello Sporting. Vincere sarà l'unico obiettivo da centrare.