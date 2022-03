L'Apricena perde uno scontro diretto in chiave salvezza

Lo Sporting Apricena esce sconfitto da Capurso dove i padroni di casa si impongono con il più classico dei risultati. Al 18' della ripresa passano i locali con un calcio di rigore di Degiglio. Al 25' gli apricenesi falliscono un calcio di rigore con Fatone e sugli sviluppi De Bellis coglie il palo. Il Capurso resta in dieci nella circostanza del penalty e addirittura in nove al 40' del secondo tempo. In pieno recupero, al 96', arriva il gol del raddoppio in contropiede. L'Apricena resta terzultimo a quota 17 punti in condominio con la rinascita Rutiglianese. Il Football Acquaviva resta in scia a 16, il Capurso mantiene un buon margine a 21 punti.