L'Orta Nova si complica la vita e, in attesa di recuperare la gara contro il Canosa, perde malamente in casa contro il Manfredonia. I sipontini di mister Franco Cinque espugnano San Ferdinando grazie ai gol messi a segno da Prota al 34' e di Trotta al 62'. Per la squadra di mister Luigi Agnelli la tranquillità è tutt'altro che vicina con 24 punti e quattro gare al termine della stagione.