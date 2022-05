Ko Cerignola a Giugliano

Brutta sconfitta per l'Audace Cerignola nella gara di esordio della poule scudetto. Al "De Cristofaro" di Giugliano si impongono i padroni di casa per 3-1. Pronti via e giuglianesi si portano subito in vantaggio dopo 120 secondi con De Rosa. Nella ripresa i cerignolani pervengono al momentaneo pareggio con Strambelli su calcio di rigore. Poi Abonckelet al 76' e Gladestony all'89' chiudono la pratica in favore dei campani.

Prossimo appuntamento per i gialloblu mercoledì 1 giugno alle 17 al "Monterisi" contro il Gelbison, vincitore del girone I di Serie D, che ha riposato nella prima giornata del triangolare. Poi sarà ovviamente la volta di Giugliano-Gelbison.