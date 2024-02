Kick boxing, la New Ikba protagonista della prima tappa del campionato italiano Wtka 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è svolta il 04 febbraio 2024 a San Severo (FG) la prima tappa di qualificazione per il Campionato Italiano WTKA 2024 per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto 2024 di Kick Boxing. Hanno partecipato circa 500 atleti provenienti da sei regioni del Centro Italia: Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Campania e Puglia.

La “A.s.D. New Ikba - Lucera”, diretta dai maestri Serena Calabrese e Ciro Ianigro, ha partecipato alla tappa con 15 atleti, portando a casa piazzamenti importantissimi: Di Maggio Michele 1° classificato kick light -32 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Di Maggio Michele 2° classificato light contact -32 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Tedeschi Angelo Michele 1° classificato light contact -32 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Bolumetto Cristian 3° classificato kick light -32 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Apollo Niccolo’ 3° classificato kick light -42 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Russo Michael 1° classificato light contact - 52 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Russo Michael 2° classificato kick light - 47 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Monaco Davide 3° classificato kick light - 47 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Manganiello Ryan 1° classificato light contact - 57 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Manganiello Ryan 2° classificato kick light - 57 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Monaco Pierflavio 1° classificato kick light - 63 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Tibello Antonio 1° classificato kick light - 69 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Tibello Antonio 2° classificato light contact - 69 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Fabrile Chiara 1° classificata light contact - 47 kg (cat. Bambini 10/12 anni) Morrone Vittorio 2° classificato light contact - 69 kg (cat. Juniores 16/18 anni) Giglio Antonio Alfredo 3° classificato kick light - 74 kg (cat. Juniores 16/18 anni) Iannelli Rosangela 1° classificata kick light - 65 kg (cat. Seniores 19/35 anni) Sansarella Antonio 1° classificato kick light - 63 kg (cat. Seniores 19/35 anni).

Infine, occorre ricordare che nel “Torneo Primi Guanti di Kick Boxing” riservato ai bambini 7/8 anni hanno conquistato la vittoria i piccoli atleti Fabrile Vincenzo e Zita Gabriele. Ottimo inizio di stagione per gli atleti della New Ikba Lucera che hanno conquistato ben 9 medaglie d’oro, 5 di argento e 4 di bronzo.

Grandissima soddisfazione espressa dai maestri Serena Calabrese e Ciro Ianigro: “Siamo felici perché anche quest’anno siamo ripartiti alla grande con grandi prestazioni dei nostri ragazzi ed ottimi piazzamenti!! Ora si ricomincia con l’allenamento perché tra poco più di un mese ci aspetta la seconda tappa che sarà molto impegnativa!

Ringraziamo i nostri ragazzi ed i loro genitori per l’immenso supporto che in ogni gara ci danno !!” Ricordiamo che la Maratona Marziale - Campionato Italiano WTKA 2024 è suddivisa in tre gironi: nord, centro e sud e per ogni girone ci sono tre tappe, la seconda tappa del girone centro si svolgerà a Velletri (RM) il 10 marzo 2024.