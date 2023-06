Arbitro nato a Lecco, il designatore di serie C lo sapeva. "Decisioni prese in campo tutte giuste"

A due giorni dalla finale di ritorno playoff Lecco-Foggia che si disputerà domenica 18 giugno alle 17.30 allo stadio 'Rigamonti-Ceppi', non si placano le polemiche sulla direzione di gara Lecco-Foggia. Oltretutto, alla luce della conferma che l'arbitro Kevin Bonacina, pur appartenendo alla sezione di Bergamo, provincia dove oggi risiede, è nato a Lecco. Il designatore della Can C, Maurizio Ciampi, ne era a conoscenza. Lo ha confermato all'Ansa, sostenendo che quel che conta è la sezione di appartenenza e non il luogo di nascita.

La sezione di appartenenza di Bonacina non è Lecco, non risiede in questa provincia, non vi lavora e non ha interessi economici legati ad un'attività professionale. Vi è soltanto nato e per questo - secondo la Can C - è legittima e corretta la valutazione alla base della designazione, sulla quale però, finanche Matteo Bonacina, giornalista di LeccoToday, aveva sollevato qualche perplessità.

All'agenzia di stampa Ciampi ha definito giuste le decisioni tecniche prese in campo dal direttore di gara, nonostante i rossoneri urlino alla scandalo: gridano vendetta il rigore non concesso per fallo di Lepore su Frigerio, il gol regolare annullato ad Ogunseye e l'assegnazione del calcio d'angolo dal quale è scaturito il momentaneo pareggio dei ragazzi di mister Luciano Foschi (guarda il video).