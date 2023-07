L'arbitro Bonacina verso la promozione in serie B

Alla corte di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dei direttori di gara di serie A e B, il prossimo anno potrebbe arrivare nientepopodimeno che Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, protagonista in negativo della finale playoff di andata disputatasi allo Zaccheria tra il Foggia e, appunto, il Lecco, città che gli ha dato i natali.

Le polemiche sulla sua designazione - peraltro difeso a spada tratta dal designatore degli arbitri di C - gli sono però valse notorietà e apprezzamenti.

Eppure, i foggiani lo ricorderanno come l'artefice della sconfitta casalinga dei rossoneri contro i blucelesti per via di almeno due errori grossolani: il gol annullato a Ogunseye per un fallo inesistente del centravanti, il rigore non assegnato, ma alquanto solare, per fallo di Lepore su Frigerio e anche per il fallo non fischiato, ma evidente, su un difensore rossonero, (decisione dalla quale scaturirà il momentaneo pareggio degli uomini di Foschi).

In un articolo di ieri del Corriere dello Sport si legge: "Cioè: promosso un arbitro al secondo anno (Bonacina) che ha dimostrato con i fatti (al di là delle valutazioni di comodo) di non reggere una finale playoff (però mandare uno che abita a 14 km da Lecco a fare Lecco-Foggia...)...."