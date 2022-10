Un turno di squalifica a Vuthaj e 2mila euro di multa al Foggia: ammende anche per Cerignola e Taranto 

Serie C Girone C

Due squalificati e 2mila euro di multa per il Foggia. È quanto deciso dal Giudice Sportivo sostituto Cosimo Taiuti, al termine della nona giornata di campionato del girone C di Serie C, andato in scena nella giornata di ieri. Salterà il derby con la Fidelis Andria Dardan Vuthaj, espulso per doppia ammonizione al termine del primo tempo della sfida con la Juve Stabia. Due turni di squalifica, invece, per Lorenzo Giunta, uno dei collaboratori di mister Gallo, reso di essere entrato sul terreno di gioco esultando - dopo il gol di Ogunseye - fino al centro del campo e, contemporaneamente, di aver proferito insulti verso il pubblico avversario in tribuna.

Inoltre, è stata inflitta una ammenda di 2mila euro alla società rossonera per avere i propri sostenitori intonato cori discriminatori contro i tifosi avversari, aver fatto esplodere tre petardi nel proprio settore e aver danneggiato due seggiolini. Per cori discriminatori verso i tifosi del Foggia, mille euro di multa anche alla Juve Stabia.

Ammenda di 300 euro, infine, anche per l'Audace Cerignola per il lancio di un fumogeno, sul terreno di gioco, da parte dei supporter di casa. Per le intemperanze dei propri tifosi, protagonisti anche nel post gara (leggi qui), il Taranto. Alla società ionica il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 3mila euro "per avere i propri sostenitori intonato cori offensivi nei confronti delle forze dell'ordine, per ripetuti lanci sul terreno di gioco di petardi, con l'intento di colpire il portiere della squadra avversaria il quale, più volte, era costretto ad allontanarsi dalla area di rigore per evitare di essere colpito. Le esplosioni, di particolare intensità - si legge nel provvedimento - causavano altresì vistose buche e danneggiamenti al manto sintetico".