Il mancino di Costa e le risposte dei panchinari, Gallo può sorridere: il Foggia non torna indietro

Serie C Girone C

Un punto guadagnato per come si era messa la partita. Due punti persi per la prestazione. Il Foggia torna dal ‘Menti’ con maggiori consapevolezze, corroborate ulteriormente dalla partita che mister Gallo ha definito “straordinaria”. Concetto sul quale si fa fatica a dissentire. Per certi versi, il Foggia di Castellammare è stato anche migliore di quello che ha battuto il Crotone. Perché sabato scorso non ha dovuto battagliare per 50 minuti senza un uomo. Perché la produzione offensiva è stata maggiore e i satanelli avrebbero potuto sbloccarla già nel primo tempo. L’anello di congiunzione fra le due gare è l’atteggiamento della squadra. Mai dimesso, mai sottotono, sempre sul pezzo. Anche dopo il gol di Santos. Solo quindici giorni fa l’uno a zero dei campani avrebbe ammazzato la partita. Adesso, no. Adesso succede che Gallo getta nella mischia Peralta e Ogunseye, il primo che si presta a rincorrere gli avversari per procacciare palloni, il secondo che si getta sull’ennesima palla d’oro di Costa per far esplodere il giubilo dei tifosi rossoneri. Sabato, con la Fidelis Andria, ci sarà la prova del nove per certificare – forse in maniera definitiva – il cambio di marcia del Foggia. Quel che appare ormai evidente è che il malato grave di poche settimane fa è sempre più vicino alla piena guarigione.

JUVE STABIA (3-5-2) Barosi 6; Maggioni 6 Tonucci 6 Caldore 5,5; Scaccabarozzi 6,5 Gerbo 5,5 (18'st Bentivegna 6,5) Maselli 6 (34'st Berardocco s.v.) Altobelli 6 (34'st D'Agostino s.v.); Pandolfi 5 (18'st Zigoni 5,5) Santos 6,5 (42'st Della Pietra s.v.). A disposizione: Russo, Maresca, Dell'Orfanello, Carbone, Rici, Guarracino, Picardi, Vimercati. Allenatore: Colucci 6

FOGGIA (3-5-2) Nobile 6; Sciacca 5,5 (1'st Di Pasquale 5,5) Malomo 7 Rizzo 6,5 (40'st Peralta s.v.); Garattoni 6 Frigerio 6,5 Petermann 5,5 (40'st Ogunseye 7) Chierico 6 (24'st Odjer 6) Costa 7,5; Vuthaj 5 D'Ursi 6 (24'st Tonin 6). A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Papazov, Leo, Peschetola, Nicolao, Iacoponi. Allenatore: Gallo 7

Arbitro: Giordano di Novara 5

Assistenti: Regattieri 5,5 - Franco di Padova 6

Nobile 6 – Con l’uomo in più la Juve Stabia cerca di vincerla sulle corsie. Lui, per dirla alla Elio e le storie tese, ostenta sicumera sulle prese alte. Capitola solo sull’inzuccata di Santos senza avere la benché minima responsabilità.

Sciacca 5,5 – Nessun disastro a referto, per quanto raramente trasmette granitiche sicurezze. Il contributo in fase di costruzione è piuttosto modesto (1'st Di Pasquale 5,5 – Va a fare il braccetto sinistro, con Rizzo che scavalla dall’altra parte. Per nulla a disagio, fa sì che la circolazione della palla sia anche più fluida. Pesa nella valutazione, la marcatura persa su Santos).

Malomo 7 – La gara di ieri conferma quel che già sembrava evidente. Con una difesa più coperta e con meno metri da coprire, il suo rendimento schizza verso l’eccellenza. Annulla Santos, che segna nell’unica occasione in cui lui era scalato sulla destra. ‘Rischia’ addirittura di sbloccarla, la traversa faceva il tifo per i padroni di casa.

Rizzo 6,5 – Piacevole conferma. Prima a sinistra, poi a destra, non fa differenza. Gioca con sicurezza in un ruolo che sembra sia stato sempre il suo. Di tanto in tanto va anche a supportare la fase offensiva. Quando la squadra acquisirà ulteriori certezze, quelle discese saranno sempre più frequenti (40'st Peralta s.v.).

Garattoni 6 – Con un Costa perennemente proiettato in avanti, tocca a lui restare un po’ più basso sul fronte opposto. In una delle sue poche fughe in avanti, si produce in una bella rovesciata, sfortunatamente innocua per Barosi.

Frigerio 6,5 – La presenza di Garattoni gli consente di sganciarsi con maggiore frequenza. Va a un passo dal gol e dispensa la solita dose industriale di sostanza in mezzo.

Petermann 5,5 – Il ruolo è lo stesso, cambiano le mansioni. E lui deve ancora farci un po’ l’abitudine. Ma, soprattutto, deve ricalibrare il suo mancino, ancora troppo impreciso (40'st Ogunseye 7 – Due minuti per essere determinante. Segna un gran gol e fornisce a Gallo le risposte che cercava. Tutti sono utili, tutti possono fare la propria parte, anche se solo per un segmento di gara).

Chierico 6,5 – Piazzato sul centrosinistra al posto di Di Noia, dà ragione a Gallo che lo ha preferito al più esperto Odjer. Come Frigerio, garantisce corsa e sostanza, con qualche inserimento in meno e un po’ più di geometrie. Tutt’altra che banale l’imbucata che manda Vuthaj a tu per tu con Barosi (24'st Odjer 6 – Venti minuti per mantenere salde le connessioni in mezzo. Fa il suo).

Costa 7,5 – Già con il Picerno in coppa aveva dato l’impressione di essere una sorta di regista decentrato. Arrivano ulteriori conferme. Il suo sinistro è generatore seriale di pericoli e di cose sensate. Dai suoi cross nascono la traversa di Malomo e il gol di Ogunseye.

Vuthaj 5 – Dei due gialli il primo sembra esagerato, il secondo un po’ meno. Certo è, che uno che gioca con un’ammonizione che gli galleggia sulla testa, dovrebbe tenere a freno la furia. Lui non lo fa, al netto dell’opinabile direzione di gara.

D'Ursi 6 – Con Costa c’è feeling e da sinistra il Foggia costruisce i presupposti per il vantaggio (che purtroppo non arriva). Encomiabile lo sforzo nel fare reparto da solo. Finché ne ha, sta lì. Poi Gallo lo richiama in panchina (24'st Tonin 6 – Gallo sceglie lui e non Ogunseye, perché vuole un attaccante fisico, ma anche rapido e predisposto alla rincorsa sull’avversario. Gioca pochi palloni, ma è un altro che offre al mister quelle risposte lì).

Gallo 7 – Altra partita di personalità della sua squadra. Lui la prepara bene e la interpreta ancora meglio. E i subentrati gli danno i segnali che ogni allenatore desidererebbe ricevere.