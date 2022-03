Italiano meglio di Mourinho: "Zeman un maestro, un fenomeno"

Vincenzo Italiano non è José Mourinho, men che meno Zdenek Zeman. È però tra gli allenatori italiani emergenti più rappresentativi. In serie A da due anni, il tecnico 44enne vanta una promozione nella massima serie e una storica salvezza con lo Spezia. Passato alla Fiorentina, con lui la compagine viola sta facendo un buon campionato, come peraltro, dalle parti del Franchi, non accadeva da qualche anno. Dopo la gara pareggiata a San Siro contro l'Inter, durante la conferenza stampa, contrariamente allo 'Special One, ha elogiato l'alenatore del Foggia quando un giornalista gli ha chiesto se somigliasse al tecnico boemo: "È un maestro, un fenomeno, rimarrà tale per sempre".