Presentata istanza arbitrale contro il Calcio Foggia 1920

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento agenti sportivi del Coni, presentata dalla Ss.a Sportservice Agency S.r.l., in persona dell'agente sportivo e legale rappresentante, con poteri di gestione, il prof. Giorgio Parretti, contro il Calcio Foggia 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Nicola Canonico.

In virtù del "mandato tra società e agente sportivo", sottoscritto in data 19 luglio 2022, affinché l'odierna istante curasse gli interessi della Società intimata, prestando, in particolare, la propria opera per la conclusione del contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore Ibukun Roberto Ogunseye.