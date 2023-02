Heraclea omaggia Vialli: a Candela la prima sede dedicata al compianto campione del calcio

L'Heraclea Calcio di Candela sogna sulle orme dello storico attaccante della nazionale, il compianto Gianluca Vialli.

Ed è proprio al campione del calcio che è stata intitolata la sede della squadra: “Sembra ieri quando Gianluca Vialli incantava il mondo intero con la sua tenacia. Un inno alla vita costante, che stimolava un po' tutti noi a riflettere su come viviamo realmente la quotidianità”, spiegano dal club. “Inutile negarlo, la sua testimonianza di vita resterà incisa per l'eternità, come se il tempo non si fosse mai fermato”.

Lo scorso 6 gennaio, il mondo intero si è fermato a celebrare il campione, commovendo addetti ai lavori e non solo. L'Heraclea calcio (club che milita in prima categoria Campana), ha voluto lanciare un messaggio chiaro, affinché quanto di buono si sta facendo non vada perduto. “Intitolare la sede a Gianluca Vialli non è qualcosa di utopico, ma un dovere morale verso le future generazioni”, aggiungono.

Per questo, la squadra di Casillo e De Vitto ha voluto incentrare la sua magna carta sul fulgido esempio di Vialli. "Ci abbiamo tenuto particolarmente ad intitolare questa sede ad un grande campione di vita e di sport”, spiega il duo Casillo - De Vitto. “Nella nostra memoria riecheggia non solo il Vialli come grande calciatore, bensì come esempio di vita da imitare. Il suo carisma crediamo, che possa essere di esempio per i nostri ragazzi".