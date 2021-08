Zeman a 90° Minuto, dal Foggia a Var e doping: "Si può costruire più in serie C che in serie A, e io voglio costruire qualcosa"

La Serie A "è un altro calcio sicuramente, ma penso che si possa costruire più in serie C che in serie A, e io voglio costruire qualcosa". Lo ha detto Zdenek Zeman, di poche parole ma ficcante come sempre, intervistato da Saverio Montingelli nel corso di 90° Minuto su Rai 2.

"Mi hanno sempre accolto bene poi hanno fiducia, è normale che abbiano anche le pretese", ha detto sul significato della sua quarta volta a Foggia il tecnico boemo.

Considera l'avvento del Var l'innovazione più significativa che ha trovato nel calcio. "Oggi aiuta, prima non c'era e non mi aiutava nessuno", ha risposto col sorriso sornione e poi ha aggiunto: "Penso che ci siano stati tanti errori che non si sono visti, ma il problema è che forse non si volevano vedere".

Non gli piace la Superlega e lo dice senza peli sulla lingua come al solito: "Se si fanno un altro campionato tra di loro stranamente sono i club che hanno i più grandi debiti e pensano di recuperarli così".

A tutto tondo, parla anche della Juve e della Roma di Mourinho, "una tra le candidate" a vincere il campionato, per quanto oggi si basi "su sette squadre e le altre sembra che non contino, anche se ogni tanto fanno qualche exploit che non è calcolato". E lui, dal collega portoghese si aspetta "un po' di spettacolo, non solo in campo ma anche fuori".

Tranchant anche quando gli chiedono se il calcio è uscito dalle farmacie, dopo le sue denunce del passato: "Non controllo più". E poi aggiunge che se il doping si trova in tutti gli sport si può trovare anche nel calcio se si cercasse. Sul doping finanziario è altrettanto caustico: siamo messi "peggio di prima".

Zeman sogna che il calcio italiano si "aggiusti" e torni al merito: "Chi merita di più, va più avanti".