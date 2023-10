Incendio allo ‘Iacovone’, dopo Taranto-Foggia: Giudice Sportivo archivia il procedimento

Serie C Girone C

Il Giudice Sportivo Stefano Palazzi ha archiviato il procedimento relativo alla partita Taranto-Foggia dello scorso 3 settembre, al termine della quale scoppiò un incendio nei pressi della Curva Sud dello stadio ‘Iacovone’, che ospitava i tifosi del Foggia. Per quell’episodio e altre intemperanze (quali i reiterati lanci di fumogeni e petardi in campo), il Giudice Sportivo inflisse al club rossonero l’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse, alla quale se ne aggiunse una seconda, disposta dal Prefetto per motivi di ordine pubblico. Nel contempo, si invitò la Procura Federale a effettuare approfondimenti propedeutici alla eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Il rogo fu causato da un fumogeno caduto su del materiale infiammabile accatastato sotto il settore occupato dai tifosi. Particolare, quest’ultimo, oggetto di indagine da parte della Polizia.

“Più in particolare, e in estrema sintesi, alla Procura Federale – si legge nella nota del Giudice Sportivo – è stato chiesto di effettuare ulteriori indagini in ordine alle cause che hanno determinato lo scoppio dell’incendio che si è sviluppato in prossimità del Settore Curva Sud e che, propagandosi, ha determinato gravi danni all’impianto sportivo”.

Tuttavia, la Procura Federale ha comunicato l’impossibilità di ottemperare alla disposizione, in quanto l’Autorità Giudiziaria che sta indagando non ha, al momento, autorizzato la trasmissione degli atti. Ragion per cui, è stata disposta l’archiviazione del procedimento. Scongiurata l’ipotesi di nuovi provvedimenti nei confronti del club rossonero.