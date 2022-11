Impresa Lucera nel derby contro il San Giovanni. Perde la Nuova Daunia

Secondo successo consecutivo per i "leoni" biancocelesti di Costanzo Palmieri, che in dieci uomini da fine primo tempo tengono botta e portano a casa da San Giovanni Rotondo tre punti importantissimi, giocando da squadra e mettendo in campo tanto sacrificio e la giusta determinazione. La Nuova Daunia, invece, perde 2-0 a Trani con i padroni di casa che colpiscono con Terrone e Lomuscio. Lucerini adesso terzi, in condominio proprio con i foggiani e la Virtus San Ferdinando a quota 18 punti. Garganici terzultimi a quota otto assieme al Bitritto Norba.

Tornando al derby disputato al "Massa" ancora chiuso al pubblico per la inagibilità delle tribune, la prima occasione è dei padroni di casa con Bruno, che si infila sulla destra ma Colonna è al posto giusto e sventa il potenziale pericolo. Al 22’ c’è il Lucera: palla dentro per Prudente, buono l’inserimento meno il colpo di testa. Biancocelesti che la sbloccano dopo due minuti: Frazzano conclude a botta sicura ma sulla respinta del portiere è lesto Mengoni che anticipa il difensore ed appoggia in rete. Inizia la ripresa e il San Giovanni pareggia i conti: Venuti (dentro per Grasso) atterra in area. Dal dischetto Catania realizza. Il Lucera non ci sta ed al 9’ rimette la freccia con una magia: punizione magistrale a rientrare di Gianfranco Mengoni dal limite destro dell’area e ragnatela tolta sul primo palo. Gol che spinge alla lotta ed al sacrificio i leoni biancocelesti che, ritrovata la parità numerica, mettono da parte il bel gioco e badano al solo, avendo la possibilità di chiuderla definitivamente con il neo-entrato Sciotti (2005), che però pecca di inesperienza e sciupa sotto porta due occasionissime. Poi tanta spirito di squadra per tre punti importantissimi.

REAL SAN GIOVANNI - Stefanicchio, Pazienza, Cocomazzi; Piano (11’pt Turco), Ercolino (36’st Mangiacotti), Ruberto; Petruccelli (6’st Pollino), Melchionda, Bruno, Catania (26’st Russo), Falcone (18’st Scirpoli). In panchina: Delli Muti, Urbano, Zoccano, Grifa. Allenatore: Salvatore Pollino

LUCERA - Di Michele, Croce, Manna; Gallo, Colonna, Lo Vasto; Frazzano (29’st Sciotti), Conte (13’st Albanese), Grasso (1’st Venuti), Prudente, Mengoni. In panchina: Sperling, Mazzacano, Bonabitacola, Celozzi, Salvatore, Cognetti. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro. Simone Pio Raspatelli di Foggia (assistenti Capotorto-Mazzara)

RETI - 26’pt Mengoni (Lu), 3’st rig. Catania (SG), 9’st Mengoni (Lu)

Ammoniti Croce, Manna (Lu), Ruberto, Turco (SG)

Espulsi: Al 38’pt Croce (Lu) per doppia ammonizione, al 28’st Melchionda (SG) per fallo da ultimo uomo

Note: Giornata fredda, terreno in discrete condizioni. Angoli 1-2. Recupero: 2’pt, 3’st.