Impresa Apricena: battuto il Lucera nel derby

Lo Sporting Apricena batte con un secco 3-0 il Lucera nel derby al "Madrepietra". Un risultato decisamente di rilievo contro un avversario di caratura superiore. La squadra di mister Michele Centra passa in vantaggio al 39' con Fatone. Nella ripresa arriva il raddoppio a firma di Saccone che sigla anche il terzo gol al 38'. Con il risultato odierno gli apricenesi agganciano a 14 punti il Capurso, battuto dalla Rutiglianese nello scontro diretto in chiave salvezza. I rutiglianesi, quindi, passano a 16 punti. Superato l'Acquaviva, fermo a quota 13, battuto in casa del Don Uva Bisceglie. Il Lucera resta a 32 punti, ben sette in meno rispetto alla zona play-off.