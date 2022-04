Il Vieste perde ma è salvo

Tutto è bene quel che finisce bene. L'Atletico Vieste di mister Francesco Sollitto ottiene l'aritmetica salvezza e lo fa pur perdendo a Molfetta contro il Borgorosso che passa con l'eterno Zotti su calcio di rigore, salvadonsi a sua volta. I garganici ottengono il risultato che si erano prefissati a inizio stagione e, tutto sommato, pur avendo attraversato fasi altalenanti, non sono mai sembrati davvero a rischio play-out. In attesa della passerella di domenica prossima in casa contro il Vigor Trani, ultimo in classifica con la miseria di 6 punti e retrocesso da tempo in Promozione, i biancocelesti guidano la seconda parte della classifica del girone A di Eccellenza con 29 punti. Uno in più di Real Siti, Canosa e Borgorosso. Una vittoria all'ultima di campionato permetterà di chiudere al meglio una stagione nient'affatto negativa in attesa di un futuro più roseo.