Il Troia è in Promozione

Il Troia si aggiudica la finale play-off nel derby contro lo Sporting Apricena e festeggia il salto di categoria in Promozione. Termina 2-1 per i gialloverdi che passano in vantaggio al 26' con l'esperto Mauro De Rita, arrivato a stagione in corso dal Pietramontecorvino in Eccellenza molisana, e raddoppiano al 63' con Acquaviva. Per i blugranata accorcia le distanze Fatone.

Un risultato lusinghiero per la compagine troiana che aveva chiuso la regular season al secondo posto con 54 punti, uno solo in meno della capolista Canusium e due in più degli apricenesi che non riescono, quindi, a tornare in Promozione dopo la retrocessione della passata stagione, nonostante un ottimo organico sulla carta e l'avvento di Mimmo Di Corato in panchina nelle ultime giornate di campionato. Sedici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte per 62 gol fatti e 27 subiti sono stati i numeri raccolti in Prima Categoria dal Troia.

Nella prossima stagione il Troia troverà altre tre formazioni foggiane nel girone A di Promozione pugliese: il Foggia Incedit, la Nuova Daunia e il Lucera.