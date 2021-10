Il Torremaggiore sfiora la vittoria ma il Trivento dice no. Al "San Sabino" finisce 2-2

“La squadra lotta, ci crede, non si arrende mai ma ci manca ancora quel guizzo decisivo”. Così commenta mister Luigi Acquafresca al termine del match che ha visto il suo Atletico Torremaggiore pareggiare 2-2 in casa contro il Trivento. I padroni di casa partono bene con una occasione dopo sette minuti, con un cross che Rubino non riesce a deviare in porta. Il vantaggio dei locali arriva con Pettolino con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Al 20’ palo di Pettolino di testa, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Anche il Trivento si rende pericoloso ma Rubino sventa. Il pareggio degli ospiti arriva con Minichillo e sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Nella ripresa il Torremaggiore gioca meglio visto che nella prima frazione aveva sofferto a centrocampo. Tre occasioni nitide, una con Di Maggio e due con Di Pumpo, danno fiducia ai torremaggioresi che però subiscono il raddoppio di Minichillo ancora sugli sviluppi di un corner. Il pareggio dei padroni di casa arriva con Canistro che mette al centro per Longo il quale serve Orsi che fissa il risultato sul due pari. Nel finale tre palle gol nitide per i rossoblu con Di Pumpo e due volte con Avellino. E’ però il Trivento, sempre nel finale, a rischiare di vincere ma l’Atletico Torremaggiore si salva sulla linea di porta.

Questa la formazione dell’Atletico Torremaggiore schierata da mister Acquafresca con il modulo 4-3-3 Rubino in porta, Russo, Ferrara, Pettolino, Canistro in difesa, Celeste, Zorretti, Longo a centrocampo, Rubino, Di Maggio, Orsi in attacco.