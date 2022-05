Il Torremaggiore riesce nell'impresa. La salvezza passerà per i play-out

Mister Luigi Acquafresca ci ha sempre creduto. Anche quando i risultati parlavano chiaro e la retrocessione diretta in Prima categoria appariva già scritta. L'Atletico Torremaggiore, però, riesce nell'impresa di scampare all'amaro verdetto e lo fa vincendo 2-0 sul proprio campo contro la Polisportiva Juvenes. Che, presumibilmente, dovrebbe essere anche avversario nei play-out per salvare la categoria. A 90 minuti dal termine, infatti, la classifica recita: Guardialfiera 28 punti, Polisportiva Juvenes 25, Atletico Torremaggiore 20, Maronea 18, Donkeys Agnone 16. Evidente che l'ultima piazza sarà per una tra Maronea ed Agnone. Il Torremaggiore deve fare risultato in casa del Petacciato che nulla più ha da chiedere alla propria stagione.