Il Torremaggiore perde ma "conquista" i play-out

Mister Luigi Acquafresca ha già compiuto un mezzo miracolo: portare l'Atletico Torremaggiore a disputare i play-out per guadagnare la salvezza nel campionato di Promozione. Relativo, quindi, il 4-3 incassato sul campo del Polis Petacciato nell'ultima giornata della stagione regolare. La testa è già proiettata allo spareggio contro la Polisportiva Juvenes che sancirà chi retrocederà in Prima Categoria. I rossoblu chiudono la regular season al penutlimo posto con 20 punti frutto di tre vittorie e undici pareggi. Sedici le sconfitte subite per un totale di 33 reti realizzate e 59 incassate. E una rediviva verve in attacco registrata nelle ultime performance. Che sia di buon auspicio in vista dei play-out.