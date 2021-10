Il Torremaggiore perde a Baranello ed è penultimo in classifica

Pesante sconftta per 4-1 subita dall'Atletico Torremaggiore a Baraello. Per i molisani a segno Bisesto con una doppietta, Di Paolo e Di Chiro. Ora i rossoblu sono penultimi in classifica con due punti, non hanno ancora vinto e hanno la seconda peggior difesa del campionato con 16 gol subiti (peggio il Trivento, l'Isernia e l'Agnone con 19 reti sul groppone, ndr).

"Abbiamo giocato una buona partita nonostante il pesante passivo creando anche occasioni - ha commentato l'allenatore dell'Atletico Torremaggiore, Luigi Acquafresca - Sul 2-1 per loro abbiamo avuto anche la possibiilità di pareggiare. Nella ripresa abbiamo fallito un calcio di rigore sul 3-1 per i locali, una occasione che avrebbe potuto riapire la partita. Più in generale non abbiamo mai smesso di crederci poim, nel finale, abbiamo subito il colpo del ko definitivo su contropiede. L'obiettivo stagionale è quello della salvezza, sappiamo che siamo chiamati ad affrontare una stagione complicata in cui dobbiamo saper soffrire".

Sicuramente, però, sarebbe necessario intervenire sul mercato per rinforzare una squadra che meriterebbe ben altra posizione di classifica.