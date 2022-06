Il secondo colpo di mercato del San Severo è un altro ritorno

Secondo colpo, secondo ritorno per il San Severo del presidente Dino Marino, intenzionato a consegnare a mister Danilo Rufini una rosa in grado di lottare per le posizioni di vertice della prossima Eccellenza pugliese. Il "diesse" Andrea Florio ha sancito l'accordo con l'esperto Francesco Leuci, portiere classe 1992, reduce da una annata in cui ha difeso la porta di ben tre squadre differenti: dapprima Atletico Vieste (cinque presenze) e Città di Mola (nove presenze) nel girone A di Eccellenza Puglia, poi quella del Virtus Matino nel girone H di Serie D dove ha giocato 17 partite e subito 30 gol. L'estremo difensore torna a vestire i colori giallogranata dopo l'esperienza vissuta nella seconda parte della stagione 2017/2018 in Eccellenza, allorquando fu prelevato dal Corato nella sessione di mercato invernale. Il nuovo portiere dei sanseveresi ha giocato in carriera anche con Bisceglie, Cerignola, Martina, L'Aquila, Arezzo, Olympia Agnonese, Termoli, Manfredonia e Barletta.