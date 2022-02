Il San Severo ritrova la vittoria

Il San Severo torna alla vittoria dopo più di due mesi e torna a farlo lontano dal "Ricciardelli". A Capurso i giallogranara vincono per 3-2 contro il Mola delle "porte girevoli", con un continuo via vai di calciatori, anche di spessore, ma con scarsi risultati nelle ambizioni di alta classifica. I sanseveresi di mister Francesco Bonetti passano nel primo tempo con Consolazio che replica nella ripresa. Dascoli, al primo gol con il San Severo, chiude i conti. Il Mola, tuttavia, non sta a guardare e reagisce con Terrevoli e Ventura che accorciano le distanze. La gara si innervosisce i molesi restano anche in dieci uomini. Stavolta, però, non finisce 3-3 come all'andata e il San Severo festeggia portandosi a 26 punti in classifica.

Intanto, negli ultimi giorni, la società di Dino Marino ha ufficializzato gli ingaggi di altri due under. Si tratta di Dennis Barbuti, esterno destro classe 2002, nella prima parte di stagione all'Orta Nova con cui ha collezionato 13 presenze e Donato Grieco, terzino sinistro classe 2002 in questa stagione al Gravina prima e all'Agropoli poi.